उलवे परिसरात डेब्रिज टाकण्यासाठी आलेल्या ९ डंपरवर सिडकोची कारवाई
डेब्रिज टाकणाऱ्या नऊ डम्परवर सिडकोची कारवाई
नवी मुंबई, ता. ३० (वार्ताहर) : उलवे परिसरातील सिडकोच्या मोकळ्या जागेवर अनधिकृतपणे डेब्रिज (बांधकाम/मातीचा कचरा) टाकण्यासाठी आलेल्या नऊ डम्परवर सिडकोच्या पथकाने उलवे परिसरात कारवाई केली आहे. याप्रकरणी नऊ चालकांविरोधात उलवे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मानवी आरोग्यास धोकादायक असलेले माती आणि रॅबिट असलेले डेब्रिज सिडकोच्या सेक्टर-१२ मधील भूखंडावर टाकले जात होते. उलवे सेक्टर-१२ आणि एमटीएचएल अटल सेतू परिसरात बुधवारी (ता. २९) रात्री ९.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. सिडकोने उलवे पोलिसांच्या मदतीने सर्व नऊ डम्पर जप्त करून त्यावरील चालक रामप्रकाश यादव (वय ४५), आलम शेख (वय ४५), महमुद आलम इक्राम हुसेन शेख (वय ४३), मोहम्मद मुस्ताफा शहा (वय २४), संतोषकुमार पाल (वय २३), सोहल खान (वय ३२), महेमुद अली (वय २४), गुलाम शेख (वय २५), सजायाद खान (वय २७) यांच्याविरोधात उलवे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.