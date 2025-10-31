ठाणे पालिका निवडणुक ; प्रभाग निहाय मतदार याद्यांची होणार विभागणी
प्रभागनिहाय मतदार याद्यांची विभागणी
ठाणे पालिका निवडणुकीच्या तयारीला वेग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : ठाणे पालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, अंतिम प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर आता मतदार याद्यांची प्रभागनिहाय विभागणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. उपायुक्त उमेश बिरारी यांची मुख्य पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल मतदार याद्यांच्या विभागणीसाठी प्रभागनिहाय आठ पदनिर्देशित अधिकारी, नऊ सहाय्यक पदनिर्देशित अधिकारी आणि १८ अतिरिक्त सहाय्यक पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरण्यात आलेल्या मतदार यादींचे पालिकेच्या ३३ प्रभागांमध्ये वाटप करणे आणि अंतिम सीमा लक्षात घेऊन याद्यांचे विभाजन करणे, ही कामे या अधिकाऱ्यांकडून केली जातील. त्यासाठी प्रभागनिहाय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी केली आहे. त्यासंदर्भातील पत्र नुकतेच काढण्यात आले आहे. या नियुक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचा अहवाल निवडणूक विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिल्या आहेत.
पदनिर्देशित अधिकारी प्रभाग
उपायुक्त मिताली संचेती १,२,३ आणि ८
उपायुक्त दिनेश तावडे १०, ११ आणि १२
उपायुक्त गजानन गोदापुरे ४,५, ७ आणि प्रभाग ६, १३, १४, १५
उपायुक्त मधुकर बोडके १६, १७ आणि १८
उपायुक्त दीपक झिंजाड १९, २०, २१, आणि २२
उपायुक्त अनघा कदम ९, २३,२४ आणि २५
उपायुक्त मनिष जोशी २६, ३०, ३१ आणि ३२
उपायुक्त सचिन सांगळे २७, २८, २९ आणि ३३
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.