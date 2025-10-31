अपघातात रिक्षातून बाहेर फेकले गेलेले दोन अल्पवयीन मुले जखमी
रिक्षा अपघातात दोन अल्पवयीन मुले जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ ः भरधाव रिक्षा चालवत असताना मोबाईलवर बोलणाऱ्या रिक्षाचालकामुळे झालेल्या अपघातात दोन अल्पवयीन मुले गंभीर जखमी झाली आहेत. रिक्षा पाठीमागून उभ्या ट्रकला जोरदार धडकल्याने हा अपघात झाला. याप्रकरणी रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
कळवा येथील रहिवासी असलेल्या तक्रारदाराच्या मुलासह त्याचे दोन मित्र चायनीजच्या हातगाडीवर मदत करून घरी परतत असताना ही घटना घडली. तक्रारदारांनी मुलांना घरी सोडण्यासाठी एका ओळखीच्या रिक्षाचालकाला बोलावले होते. बाळकूम-साकेत मार्गावर, पोलिस मैदान परिसरात रिक्षाचालक एका हाताने मोबाईलवर बोलत होता. याच वेळी त्याचे रिक्षावरील नियंत्रण सुटले आणि रिक्षा रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकली. या धडकेत दोन अल्पवयीन मुले रिक्षातून बाहेर फेकली गेली आणि जखमी झाली. अपघात होताच रिक्षाचालक मिश्रा घटनास्थळावरून पसार झाला. रिक्षातील तिसऱ्या मुलीने तातडीने दुसऱ्या रिक्षाने जखमी मित्रांना छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल केले. एका मुलाला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. याप्रकरणी राबोडी पोलिसांनी फरार रिक्षाचालक मिश्रा याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याचा शोध सुरू आहे.
