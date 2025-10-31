इमारतीवरून पडून वृद्धाचा मृत्यू
डोंबिवली, ता. ३१ : शतपावली करत असताना चक्कर येऊन तोल गेल्याने इमारतीच्या पाचव्या माळ्यावरून पडून रामचंद्र महादेव पवार (वय ७०) या ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना डोंबिवली पश्चिमेतील कुंभारखाणपाडा येथील नाना विष्णू हाइट्स इमारतीत बुधवारी (ता. २९) रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पोलिस उपनिरीक्षक आंदूलेकर या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
मृत रामचंद्र पवार यांना रात्री जेवणानंतर शतपावली करण्याची सवय होती. त्यानुसार बुधवारी रात्री जेवण झाल्यावर ते नेहमीप्रमाणे इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील ‘रिफ्युजी’च्या मोकळ्या जागेत शतपावली करत होते. चालत असताना त्यांना अचानक चक्कर आली आणि ते पाचव्या मजल्यावरून खालील दुकानांच्या निवाऱ्यावर (पत्र्यावर) जोरात कोसळले. मोठा आवाज झाल्याने रहिवासी आणि कुटुंबीयांनी तातडीने त्यांना पालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात नेले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
