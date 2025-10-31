एमएमव्हॅली प्रसूतिगृहात द्ययावत प्रसूतीशास्त्र विभाग सुरू करा : सौरभ राव
एमएम व्हॅली प्रसूतिगृहात
अत्याधुनिक विभाग सुरू करा!
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ ः छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांना खाटांच्या कमतरतेमुळे होणारा त्रास आणि इतर प्रशासकीय गैरकारभाराच्या वृत्तानंतर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी तातडीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
मुंब्रा येथील स्वातंत्र्यसैनिक हकीम अजमल खान रुग्णालयाच्या एमएम व्हॅली प्रसूतिगृहास छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या विस्तारित केंद्राचा दर्जा देण्यात येणार असून, तेथे पूर्ण स्वरूपात अद्ययावत प्रसूतिशास्त्र विभाग लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. यामुळे एमएम व्हॅली प्रसूतिगृहातून छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात प्रसूतीसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या महिलांची संख्या कमी होईल. परिणामी, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या प्रसूती विभागावरील ताण कमी होईल. येथे आपत्कालीन सिझेरियन विभाग शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध करण्याचाही मानस आहे.
दरम्यान, आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून एमएम व्हॅली प्रसूतिगृह तातडीने सुरू करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीचा आराखडा सोमवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रुग्णालयातील खाटा वाढल्या
छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या प्रसूती विभागात दररोज होणाऱ्या प्रसूतींची मोठी संख्या (ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दररोज सरासरी २२ प्रसूती) लक्षात घेऊन, तेथील खाटांची संख्या वाढवून ९० करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.