बोईसरमधील कार्पेट कारखान्याला आग; चार कामगार गंभीर जखमी.
बोईसरमधील कार्पेट कारखान्याला आग;
चार कामगार गंभीर जखमी
तारापूर, ता. ३१ (बातमीदार) : बोईसरजवळील बेटेगाव येथील रिस्पॉन्सिव्ह या कार्पेट आणि दोरखंड उत्पादन बनविणाऱ्या कारखान्याला आज सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीमध्ये चार कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. तीन जखमी कामगारांना ऐरोली येथील नॅशनल बर्न सेंटरमध्ये पुढील उपचारांसाठी हलविण्यात आले आहे, तर एका कामगारावर बोईसर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच तारापूर अग्निशमन दलाचे दोन बंब आणि खासगी टँकर घटनास्थळी दाखल झाले. कारखान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्वलनशील साहित्य असल्यामुळे सायंकाळी उशिरापर्यंत आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. या कारखान्यात वर्षभरात आग लागण्याची ही दुसरी घटना असल्यामुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.
