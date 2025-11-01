ठाण्यात नव्या कपड्याच्या गठ्ठ्यातून गुटख्याची तस्करी
ठाण्यात कपड्याच्या आड गुटख्याची तस्करी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : ठाणे पोलिसांच्या कासारवडवली विभागाने घोडबंदर रोडवरील नागला बंदर येथे पहाटे गस्तीदरम्यान मोठी कारवाई करत, नव्या कपड्याच्या गठ्ठ्यांमध्ये लपवून आणलेला ५८ लाख १२ हजार रुपये किमतीचा प्रतिबंधित गुटखा साठा जप्त केला आहे. याप्रकरणी वसई पूर्व येथील जगराज सिंग जसबीर सिंग खैरा याला शुक्रवारी (ता. ३१) अटक करण्यात आली असून, ठाणे न्यायालयाने त्याला ५ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
घोडबंदर रोडवरील नागला बंदर येथे गुरुवारी (ता. ३०) पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारासकासारवडवली वाहतूक उपविभागातील पथकाचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र भालेराव हे गस्तीवर होते. यावेळी केलेल्या तपासणीत वाहनामध्ये संशयास्पद माल निदर्शनास आला. एका वाहनात सुमारे १२० ते १३० कपड्याचे गठ्ठे होते. यातील काही गठ्ठ्यांच्या मागे महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेली सुगंधित सुपारी व तंबाखू (गुटखा) लपवण्यात आला होता. पोलिसांनी ५८ लाख १२ हजार रुपयांचा गुटखा, गुटखा लपवण्यासाठी वापरलेले ११ लाख रुपयांचे कपडे आणि ३० लाख रुपयांचा टेम्पो असा एकूण मुद्देमाल जप्त केला.
