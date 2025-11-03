‘जनमन’ योजनेतून पहिली अंगणवाडी सुरू
आदिवासी मुलांची शिक्षणासह पोषणाची सोय
कर्जत, ता. ३ (बातमीदार) ः तालुक्यातील पळसदरी ग्रामपंचायत हद्दीतील नांगुर्ले आदिवासी वाडीत लहान मुलांच्या शिक्षण व पोषणासाठी नवे दालन खुले झाले आहे. प्रधानमंत्री जनमन योजना आणि एकात्मिक बालविकास सेवाअंतर्गत महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्या प्रयत्नांतून मंजूर झालेल्या तालुक्यातील पहिल्या अंगणवाडीचे नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले.
या अंगणवाडीचे उद्घाटन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुधाकर घारे यांच्या हस्ते झाले. आदिवासी वस्तीमध्ये आतापर्यंत अंगणवाडीची सुविधा नसल्याने लहान मुले शिक्षण आणि पोषण या दोन्ही बाबतींत वंचित राहिली होती. ग्रामस्थांच्या या मागणीची दखल घेत सुधाकर घारे यांनी पाठपुरावा करून ही सुविधा वास्तवात आणली. परिणामी, कर्जत तालुक्यातील मंजूर अंगणवाड्यांपैकी सर्वप्रथम पूर्णत्वास जाणारी अंगणवाडी म्हणून नांगुर्ले वाडीचे नाव अग्रस्थानी आले आहे. सुधाकर घारे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, की आदिवासी वस्तीतील प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षण आणि पोषण पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे. ही अंगणवाडी म्हणजे या ध्येयपूर्तीकडे टाकलेले पहिले पाऊल आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी अंगणवाडीच्या सुरुवातीबद्दल समाधान व्यक्त करीत भविष्यात आरोग्य केंद्र, वाचनालय आणि पोषण केंद्र अशा सुविधादेखील उपलब्ध व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुलांना विविध सुविधा
या अंगणवाडीत सहा वर्षांखालील मुलांना पोषक आहार, नियमित आरोग्य तपासणी, लसीकरण आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची सुविधा मिळणार आहे. तसेच गर्भवती आणि स्तनदा मातांना पोषण सल्ला आणि आरोग्यसेवा यांचा लाभ मिळणार आहे. प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा उद्देश विशेष मागास आदिवासी जमातीपर्यंत शासनाच्या सुविधा पोहोचवणे हा असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
