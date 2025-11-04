वीर सावरकर मैदानात प्लास्टिक कचऱ्याचे साम्राज्य; नगरपरिषदेचे दुर्लक्ष
उरण, ता. ४ (वार्ताहर) ः उरण नगरपरिषदेच्या हद्दीतील स्वतंत्रवीर सावरकर मैदानात दिवाळीनिमित्त उभारलेल्या फटाक्यांच्या दुकानांचा प्लॅस्टिक कचरा अद्यापही न उचलल्याने मैदानात कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीकडे नगरपालिकेकडून दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
लाल मैदान म्हणून ओळखले जाणारी ही जागा स्थानिकांनी मुलांच्या खेळासाठी आरक्षित करून नगरपालिकेला दिली आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या मैदानात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. सध्या या मैदानाचा वापर नागरिक वाहन पार्किंगसाठी करतात, तसेच काही ठिकाणी मद्यपींचा वावर वाढल्याचेही दिसून येत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नगरपरिषदेकडून दिवाळीच्या काळात फटाक्यांच्या दुकानांना येथे परवानगी देण्यात आली होती. मात्र सणानंतर दुकानदारांनी प्लॅस्टिक व इतर कचरा तसाच सोडून दिल्याने मैदानात अस्वच्छता निर्माण झाली आहे. नगरपालिकेची जबाबदारी असूनही कचरा अद्याप उचलला गेलेला नाही, ही मोठी शोकांतिका असल्याचे नागरिक सांगत आहेत. शासनाने प्लॅस्टिक वापरावर बंदी घातली असतानाही नगरपरिषदेच्या दुर्लक्षेमुळे फटाके व्यापाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे सूट मिळाल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. तर वीर सावरकर मैदानात जर कचरा असेल, तर ठेकेदाराला तत्काळ सांगून तो उचलण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे उरण नगर परिषदेचे शहर अभियंता निखिल धोरे यांनी सांगितले.
