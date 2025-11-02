सात एकरसाठी २.३० रुपये नुकसानभरपाई
सात एकरसाठी २.३० रुपये नुकसानभरपाई
वाड्यातील शेतकऱ्याच्या जखमेवर सरकारचे मीठ
वाडा, ता. २ (बातमीदार) ः वाडा तालुक्यात परतीच्या पावसाने पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हाताताेंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. शेतात साचलेल्या पाण्यामुळे भाताला पुन्हा काेंब फुटून हजाराे हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले. मदतीच्या आशेवर असलेल्या एका शेतकऱ्याच्या जखमेवर फुंकर मारण्याऐवजी सरकारने मीठ चाेळल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. सात एकरवरील नुकसानीसाठी शिल्लोत्तर येथील एका शेतकऱ्याच्या बॅँक खात्यात नुकसानभरपाईपाेटी चक्क दोन रुपये ३० पैसे जमा करून अक्षरश: थट्टा केली आहे.
वाडा तालुक्याला भाताचे कोठार म्हणून संबाधले जाते. वाडा कोलम हा भाताचे वाण राज्यभर प्रसिद्ध असून त्याला बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. या वर्षी समाधानकारक पाऊस पडल्याने भातपीक चांगले आले होते. सोन्यासारखे पीक आल्याने शेतकरी आनंदात होता; मात्र परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण टाकले. सोन्यासारखे भातपीक अक्षरश मातीमोल झाले. भाताबरोबर पेंढाही काळा पडल्याने जनावरांवरही उपासमारीची वेळ येणार आहे.
परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा साेपस्कार सरकारने पार पाडले. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. वाडा तालुक्यातील शिल्लोत्तर येथील शेतकरी मधुकर बाबूराव पाटील या शेतकऱ्याची एकूण ११ एकर शेतजमीन आहे. त्यांच्या नावावर सात एकर, पत्नी व मुलीच्या नावे चार एकर अशी एकूण जमीन असताना पाटील यांना नुकसानभरपाईपोटी सरकारने दोन रुपये ३० पैसे त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले आहेत. गेल्या शुक्रवारी त्यांच्या मोबाईलवर मेसेज गेल्यावर त्यांना धक्काच बसला. यासंदर्भात तालुका कृषी अधिकारी हरीश मेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता चौकशी करून सांगतो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
----
माझ्या नावे सात एकर जमीन असून पत्नी व मुलगा यांच्या नावे चार एकर जमीन आहे. या सर्व जमिनीवरील भातशेतीचे नुकसान झाले. माझ्या खात्यात नुकसानभरपाईपाेटी केवळ दाेन रुपये ३० पैसे नुकसानभरपाई मिळाली आहे.
- मधुकर पाटील, शेतकरी, शिल्लोत्तर, ता. वाडा
----
संदेशात काय आहे?
शेतकऱ्याच्या आयडीबीआय बॅँकेच्या खात्यात जमा झालेल्या या नुकसानभरपाईचा त्याच्या माेबाईलवर संदेश आला आहे. त्यात ‘प्रधानमंत्री फसल’ असा उल्लेख आहे.
