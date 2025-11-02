शाहरुख खानच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांचा जल्लोष
मुंबई, ता. २ : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा ‘किंग खान’ शाहरुखचा ६०वा वाढदिवस रविवारी (ता. २) जल्लोषात साजरा करण्यात आला. वांद्रे येथील ‘मन्नत’ या त्याच्या निवासस्थानाबाहेर सकाळपासूनच चाहत्यांची प्रचंड गर्दी उसळली. अनेकांनी हातात फलक, पोस्टर्स उंचावत फटाके वाजवून शाहरुखला शुभेच्छा दिल्या. यंदा शाहरुखने गर्दी नियंत्रणाच्या कारणास्तव मन्नतबाहेरून चाहत्यांना अभिवादन करणार नाही, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
शाहरुख खानच्या वाढदिवसानिमित्त समाजमाध्यामांवर ‘हॅपी बर्थडे शाहरुख’ आणि ‘किंग खान’ असे हॅशटॅग्स ट्रेंड होत आहेत. या खास प्रसंगी शाहरुखने त्याच्या आगामी चित्रपट ‘किंग’ची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी ‘पठाण’, ‘जवान’ आणि ‘डंकी’सारख्या सुपरहिट चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिस गाजवणाऱ्या शाहरुखच्या या नव्या प्रकल्पाबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांनी समाजमाध्यामांवरून शाहरुखवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. काजोल, करण जोहर, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर, फराह खान, मनीष मल्होत्रा आणि विकी कौशल यांसारख्या अनेकांनी त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. राजकीय क्षेत्रातूनही शुभेच्छांचा ओघ सुरू आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शाहरुखला ‘भाऊ’ संबोधत शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान, पीव्हीआर-इनॉक्स साखळीने शाहरुखच्या कारकिर्दीतील ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’, ‘माय नेम इज खान’, ‘डॉन’, ‘देवदास’ आणि ‘मैं हू ना’ यांसारख्या क्लासिक चित्रपटांचे विशेष पुनर्प्रदर्शन जाहीर केले.
