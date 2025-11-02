गेमींग अॅप वर ट्रेडींग करताना हरलेल्या तरुणाची ठाण्यात आत्महत्या
गेमिंग ॲपवर ट्रेडिंगमध्ये नुकसान;
ठाण्यात तरुणाची आत्महत्या
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : घोडबंदर रोड येथील शंकर शत्रुघ्न कातकडे (वय २४) या तरुणाने मोबाईल गेमिंग ॲपवर ट्रेडिंग करताना सुमारे दोन लाख रुपये गमावले. यामुळे आलेल्या आर्थिक विवंचनेतून त्याने रविवारी दुपारी आत्महत्या केली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
शंकर इलेक्ट्रीशियन आणि प्लंबर म्हणून काम करत होता. तो घोडबंदर रोड परिसरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रोजेक्टच्या ठिकाणी राहात होता. तो ‘बीगवीन’ नावाच्या गेमिंग ॲपवर ट्रेडिंग करायचा. यामध्ये त्याला दोन लाख रुपयांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याने त्याचा मित्र अक्षय सिरसाट यांच्याकडून उसने घेतलेले ५० हजार रुपयेही गमावले होते. या आर्थिक अडचणींमुळे त्याने रविवारी काम करत असलेल्या सोसायटीच्या गच्चीवरील छताच्या लोखंडी हुकाला वायरने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
