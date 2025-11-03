कल्याण स्थानक परिसरात कोयता दाखवून दहशत
कल्याण स्थानक परिसरात कोयता दाखवून दहशत
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : कल्याण स्थानक परिसरात एका टपरीचालकाने सिगारेट ओढण्यासाठी माचिस देण्यास नकार दिला. याचा राग आल्याने दारूच्या नशेत असलेल्या दोघांनी कोयता दाखवून परिसरात दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला. धक्कादायक म्हणजे, या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाला आहे. याप्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दहशत माजविणाऱ्या दोघा आरोपींना अटक केली आहे.
समाजमाध्यमावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये दारूच्या नशेत असलेले दोन तरुण दिसत आहेत. दोघांपैकी एक जण लोकांना शिवीगाळ करत होता, तर दुसरा हातात कोयता घेऊन उभा होता. त्यांनी रस्त्यावरील नागरिकांना ‘‘आमच्या नादाला लागू नका, एक एकाला खल्लास करून टाकणार,’’ अशा धमक्या दिल्या. या प्रकारामुळे रस्त्यावरील नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. एका जागरूक नागरिकाने ही संपूर्ण घटना मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केली आणि हा व्हिडिओ व्हायरल झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दोघे दारूच्या नशेत होते. टपरीचालकाने माचिस देण्यास नकार दिल्याने संतापलेल्या आरोपींनी कोयता काढून दहशत निर्माण केली. पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
पोलिसांची तातडीची कारवाई
व्हिडिओ व्हायरल होताच कल्याणच्या महात्मा फुले चौक पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासासाठी पथके तयार करण्यात आली.
पोलिसांनी तांत्रिक तपास करत आणि व्हिडिओच्या आधारे मध्यरात्रीच्या सुमारास दहशत माजविणाऱ्या दोघांना रविवारी अटक केली. अटक केलेले आरोपी नीलेश शेलार आणि मेघनाथ भंडारी हे दोघेही, कल्याण पूर्वेकडील कोळसेवाडी येथील रहिवासी आहेत.
