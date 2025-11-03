गड-किल्ल्यांच्या वैभवाची झलक
गड-किल्ल्यांच्या वैभवाची झलक
टिटवाळ्यात गड-किल्ले स्पर्धा उत्साहात
टिटवाळा, ता. ३ (वार्ताहर) : शिवकालीन परंपरा, संस्कृती आणि ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या उदात्त हेतूने शिवसेना युवासेना ठाकरे गट यांच्या वतीने ‘गड-किल्ले बनविणे स्पर्धा २०२५’चे टिटवाळ्यात आयोजन करण्यात आले होते. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या उपक्रमाला जिल्हाभरातील युवक, मुले आणि शिवप्रेमी नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
चामर्स शिलेदार यांनी पन्हाळा गडाची प्रतिकृती साकारली आणि ६७ गुणांसह प्रथम क्रमांक पटकावला. राज किस्मतराव यांना ५१ गुण मिळाले आणि त्यांनी द्वितीय क्रमांक मिळवला, मात्र त्यांनी अजिंक्य तारा किल्ल्याची प्रतिकृती साकारली होती. महीन पालांडे यांनी रायगडाची प्रतिकृती साकारून ५० गुणांसह तृतीय क्रमांक पटकावला. याव्यतिरिक्त रक्तांत असोळकर (राजगड), तिरुपती बालाजी नगर रेंडे (सिंधुदुर्ग), शिवभूमी मित्रमंडळ (रायगड), ओम देशमुख (रायगड), ओमकारेश्वर चाल (रायगड), रोहित जाधव (शिवनेरी), शादुल-मानस-क्षितिज (शिवनेरी) आणि पियुष जाधव (सिंहगड) यांनीही प्रशंसनीय कामगिरी केली.
युवासेना शहर सचिव महेश एगडे यांच्या पुढाकारातून गेल्या पाच वर्षांपासून दिवाळीच्या निमित्ताने ही स्पर्धा आयोजित केली जात आहे. आयोजक महेश एगडे यांनी सांगितले की,‘‘आपली संस्कृती, आपला इतिहास जपण्यासाठी आणि नव्या पिढीची नाळ मातीशी जोडण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभं केलेलं स्वराज्य आणि त्यामागची संघर्षगाथा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावी, हीच आमची भावना आहे.’’
शिवकालीन उत्सवाचा अनुभव
यंदाची स्पर्धा दत्ता बजंत्री यांच्या स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आली होती. कार्यक्रमाच्या शेवटी विजेत्यांचा गौरव करण्यात आला आणि जय शिवरायच्या घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले. यशस्वी आयोजन आणि सहभागींच्या उत्साहामुळे टिटवाळ्यात एका वेगळ्याच शिवकालीन उत्सवाचा अनुभव घेता आला.
