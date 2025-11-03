लोणेरे येथील कुणबी भवनासाठी २५ लाखांचा निधी मंजूर
लोणेरे येथील कुणबी भवनासाठी २५ लाखांचा निधी मंजूर
खासदार सुनील तटकरे यांची विकासकामांना गती देण्याची ग्वाही
माणगाव, ता. ३ (वार्ताहर) ः माझे उत्तरदायित्व हे केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नाही, तर समाजकल्याण आणि जनतेच्या हिताशी घट्ट जोडलेले आहे, अशा शब्दांत खासदार सुनील तटकरे यांनी आपल्या कार्याची भूमिका स्पष्ट करत विकासकामांना अधिक गती देण्याची ग्वाही दिली. सुतारवाडी येथे झालेल्या भव्य सभेत त्यांनी विरोधकांवर नामोल्लेख न करता टीका करताना, ज्यांनी वर्षानुवर्षे जनतेला आश्वासने देत ठेवले, विकासकामे रखडवली, त्यांना आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत त्यांच्या जागी बसवण्याची वेळ आली आहे, असा घणाघाती इशाराही दिला.
सभेदरम्यान खासदार तटकरे यांनी खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या निधीतून लोणेरे येथील विस्तारित कुणबी भवन इमारतीसाठी २५ लाख रुपये मंजूर झाल्याचे पत्र कुणबी समाज मंडळाला दिले. या आधीही त्यांनी या भवनाच्या बांधकामासाठी १० लाख रुपयांची मदत केली होती. नव्याने मंजूर झालेल्या निधीमुळे विस्तारित इमारतीच्या कामाला गती मिळणार असून, कुणबी समाजबांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खासदार तटकरे यांनी याप्रसंगी सांगितले की, निजामपूर, गांगवली, पळसगाव, लोणेरे, गोरेगाव आणि माणगाव परिसरात गेल्या काही वर्षांत उल्लेखनीय विकासकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. जांभूळवाडी-पळसगाव आणि आम्रेवाडी-घरोशी हे सहा कोटींचे दोन महत्त्वाचे रस्ते पंतप्रधान ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री सडक योजनेतून पूर्ण करण्याचे काम तातडीने सुरू होईल, असे त्यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर जलसंधारण विभागातील बंधारे, पाणीपुरवठा योजना आणि स्थानिक शाळांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
पालकमंत्री असताना मी या मतदारसंघात अनेक मोठी कामे केली आहेत आणि पुढेही जनतेच्या हितासाठी तेवढ्याच निष्ठेने कार्यरत राहीन,” असे तटकरे म्हणाले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, या भागातील सर्व प्रलंबित कामे मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करून दाखवू, हा माझा ठाम निर्धार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.