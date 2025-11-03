श्री स्वामी समर्थ महाराज मठाचा लोकार्पण सोहळा
घाटकोपर, ता. ३ (बातमीदार) ः घाटकोपर पश्चिम, असल्फा येथील श्री स्वामी समर्थ महाराज मठ व संत श्री शितोळेबाबांच्या दरबाराचा जीर्णोद्धार आमदार दिलीप लांडे यांच्या आमदार निधीतून करण्यात आला आहे. नुकतेच या मठ आणि दरबाराचा लोकार्पण सोहळा आमदार दिलीप लांडे यांच्या हस्ते झाला.
मठाचे आणि दरबाराचे निर्माण कार्य करण्यात यावे, यासाठी भक्तगन मागणी करत होते. संत श्री शितोळेबाबा चॅरिटेबल ट्रस्टचे प्रमुख विश्वस्त धैर्यशील दादा शितोळे यांना अनेकांनी आश्वासन दिले होते. सोहळ्यासाठी अक्कलकोटचे अन्नछत्र संस्थानचे विश्वस्त जन्मेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले व त्याचे सेवेकरी माजी नगरसेवक विजय तांडेल, किरण लांडगे, राहुल वाळुंज, जुन्नर मठाचे मठाधिपती सुनील दादा शिंगोटे, उद्योजक सचिन मटाले, संतोष शेलार, शिल्पकार प्रशांत खेडेकर उपस्थित होते.
