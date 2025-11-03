घाटकोपरमध्ये भाजपाची पदाधिकारी बैठक
घाटकोपर, ता. ३ (बातमीदार) ः घाटकोपर (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघात पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपक्ष मुंबईच्या वतीने बूथप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख मेळावा आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक घाटकोपर (पश्चिम) येथील हिंदी हायस्कूलमध्ये आयोजित केली होती. या बैठकीत भाजप मुंबईचे अध्यक्ष तथा आमदार अमित साटम यांच्या मार्गदर्शनाचा कार्यकर्त्यांना लाभ मिळाला. आगामी निवडणुकांची रणनीती, संघटन बळकटीकरण, मतदारांशी थेट संवाद प्रस्थापित करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.
मुंबईकरांचा आवाज बनून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करण्याचा आणि महायुतीचे शासन पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा निर्धार सर्वांनी एकमताने व्यक्त केला. याप्रसंगी आमदार पराग शहा, जिल्हाध्यक्ष दीपक दळवी, जिल्हा महामंत्री भावेश भानुशाली, लाल यादव, जिल्हा उपाध्यक्ष विकास कामत, रवी पूज, माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट, प्रवीण छेडा, बिंदू त्रिवेदी, रितू तावडे, फाल्गुनी दवे, मंडळ अध्यक्ष विशाल पूज, रचित त्रिवेदी, अर्पिता शेलार तसेच सर्व वॉर्ड अध्यक्ष, महामंत्री, आजी-माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
