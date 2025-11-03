हमालावर वजनी मापाने हल्ला
ठाणे मार्केटमध्ये हमालावर वजनी मापाने हल्ला
बाप-लेकावर गुन्हा दाखल; भाजीच्या गाडीवरून वाद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : ठाणे मार्केटमध्ये भाजीची गाडी खाली करण्यावरून झालेल्या वादातून टोमॅटोविक्री करणाऱ्या एका २० वर्षीय दुकानदाराने ३५ वर्षीय हमालावर लोखंडी वजनी मापाने हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. तसेच दुकानदाराच्या ६३ वर्षीय वडिलांनी हमालाला शिवीगाळ करत बघून घेण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी त्या बाप-लेकावर ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार रविवारी (ता. २) पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडला.
जखमी हमाल आंबेडकर रोड, उथळसर येथे राहणारे हमाल रविवारी रात्री हमाली करण्यासाठी मार्केटमध्ये आले होते. रात्रभर काम केल्यानंतर पहाटे ५ वाजता हमाल मिक्स भाजीची गाडी इतर दोघांच्या मदतीने खाली करत होते. ही गाडी टोमॅटोविक्री करणाऱ्या दुकानदाराच्या दुकानाजवळ खाली करताना, दुकानदाराने हमालाला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. हमालाने माफी मागितल्यानंतरही त्याने पुन्हा गोणी खाली करताना दुकानदार शिवीगाळ करत होता. या वेळी हमालासोबत असलेल्या दोघांनी दुकानदाराला समजावण्याचा प्रयत्न केला. याच रागातून दुकानदाराने दुकानातील वजनी मापाने थेट हमालाच्या डोक्यात मारून त्याला जखमी केले. त्यानंतर दुकानदाराचे वडील घटनास्थळी आले. त्यांनी हमालाला शिवीगाळ करून बघून घेण्याची धमकी दिली, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. जखमी हमालाला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी बाप-लेकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ठाणे नगर पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
