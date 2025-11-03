कळंबोलीत माथाडी कामगाराला लुबाडले
कळंबोलीत माथाडी कामगाराला लुबाडले
पनवेल, ता. ३ (वार्ताहर) : कळंबोलीतील आयडीबीआय बँकेत पैसे भरण्यास गेलेल्या एका माथाडी कामगाराला दोघा भामट्यांनी चलाखीने फसवून २३ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. नोटांच्या आकाराचे कागदी बंडल देऊन फसवणूक करणाऱ्या या भामट्यांविरोधात कळंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे.
तक्रारदार नीलेश नामदेव दडस (वय ३०, रा. न्हावाशेवा, मूळ रा. टाकेवाडी, जि. सातारा) हा न्हावाशेवा येथील एका कंपनीत माथाडी कामगार म्हणून कार्यरत आहे. आर्थिक अडचणीमुळे त्याने काही नातेवाइकांकडून ४० हजार रुपये कर्ज घेतले होते. त्यापैकी २३ हजार रुपये परतफेडीसाठी तो २९ ऑक्टोबरला सकाळी कळंबोली सेक्टर-८ येथील आयडीबीआय बँकेत गेला होता. तेथे त्याची भेट दोन अनोळखी व्यक्तींशी झाली. त्यांनी नीलेशला बोलण्यात गुंतवून आमच्याकडे गोव्यातून चोरून आणलेले दोन लाख रुपये असून ते बँकेत जमा करायचे आहेत, असे सांगितले. त्यांनी नीलेशकडे ती रक्कम काही वेळ ठेवण्याची विनंती केली. नीलेशने नकार दिल्यानंतर भामट्यांनी युक्तीने त्याच्याकडे असलेली २३ हजार रुपयांची रक्कम तू पळून जाऊ नये म्हणून तात्पुरती आमच्याकडे ठेव, असा बहाणा करून घेतली. यानंतर त्यांनी नोटांच्या आकाराचे कागदी बंडल काळ्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत ठेवून नीलेशला दिले आणि हे दोन लाख आहेत, आम्ही लगेच येतो, असे सांगून तेथून पसार झाले. सुमारे २० मिनिटे वाट पाहूनही दोघे परत न आल्याने नीलेशला संशय आला. त्याने पिशवी उघडून पाहिली असता आत नोटांऐवजी कागदांचे बंडल असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर त्याला आपली फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले.
