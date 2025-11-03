दशावतार नाट्यप्रयोगाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
दशावतार नाट्यप्रयोगाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
डोंबिवलीत भाजप दिवा-शिळ मंडळाकडून आयोजन
डोंबिवली, ता. ३ : (बातमीदार) : भारतीय जनता पक्ष दिवा-शिळ मंडळाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जय जय रवळनाथ’ या चलचित्रयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोगाचा भव्य कार्यक्रम शनिवारी मोठ्या उत्साहात पार पडला. दिव्यातील चाकरमान्यांनी या कार्यक्रमाला मोठी उपस्थिती लावून त्याची शोभा वाढवली. हा चलचित्रित दशावतार नाट्यप्रयोग दशावतार नाट्य मंडळ, नेरूर-कुडाळ या मंडळाने सादर केला, तर मंडळाचे संचालन सिद्धेश सुधीर कलिंगण यांनी केले. या वर्षीच्या दिग्गज आणि उत्कृष्ट कलाकारांच्या दमदार संचासह ही महान पौराणिक, भव्यदिव्य आणि संघर्षमय चलचित्रित नाट्यकृती चाकरमान्यांसमोर सादर झाली.
कार्यक्रमाचे समालोचन विवेक पोरजी आणि करुणा ढेगे यांनी केले. कार्यक्रमाआधी पावसाने हजेरी लावली असली तरी एका वर्षाच्या बाळापासून ते ८० वर्षांच्या आजोबांपर्यंत सर्व वयोगटांतील नागरिकांनी उपस्थित राहून ‘जय जय रवळनाथ’ नाट्यप्रयोगाचा आनंद घेतला. महालक्ष्मी अंबाबाईचे दर्शन, रुद्र तेजोमय त्रिशूळ रवळनाथाच्या हाती येणे, घोड्यावर बसून रवळनाथाचे आगमन, महाकाय रेडा संग्राम आणि त्रिशुळाच्या सहाय्याने रेड्याचे शिर मारणे, त्रिशुळाने मांत्रिकाचा संहार होणे या दृश्यांवर चाकरमान्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दिव्याच्या संस्कृतीमध्ये भर घालणारा हा नाट्यप्रयोग सर्वांच्या मनात घर करून गेला. या वेळी कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष संदीप लेले, कल्याण जिल्हा अध्यक्ष नंदू परब, माजी जिल्हा अध्यक्ष संजय वाघुले, ठाणे जिल्हा सरचिटणीस विक्रम भोईर, विजय भोईर, अशोक पाटील, गणेश भगत, दिलीप भोईर, अंकुश मढवी, रोशन भगत, रेश्मा पवार, सीमा भगत, महिला मोर्चा अध्यक्षा सपना भगत यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
