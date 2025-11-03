कुत्र्याला वाचवताना तरुणाचा बळी
लोणावळ्याला जाताना पनवेलजवळ भीषण अपघात
पनवेल, ता.३ (वार्ताहर) : वरळी येथून मित्रांसह लोणावळा येथे फिरायला निघालेल्या तरुणाचा कुत्र्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात दुचाकीचा ब्रेक मारल्याने झालेल्या जागीच मृत्यू झाला. जुन्या मुंबई-पुणे मार्गावर पनवेलमधील बारवई गावाजवळ रविवारी सकाळी हा अपघात झाला होता.
वरळीच्या गोपाळ नगर परिसरात राहणारा कुशल सोनकर (२०) खासगी कंपनीत नोकरी करत होता. कुशल मित्रांसोबत लोणावळ्याला फिरण्यासाठी गेला होता. त्यानुसार रविवारी सकाळी कुशल दुचाकींवरून कळंबोली येथे एकत्र आले होते. कळंबोलीहून जुन्या मुंबई-पुणे मार्गावरून लोणावळ्याच्या दिशेने भरधाव वेगात निघाले होते. पनवेलमधील बारवई गावाजवळ अचानक एक कुत्रा रस्त्यात आडवा आला. कुत्र्याला वाचवण्यासाठी कुशलने दुचाकी थांबण्याचा प्रयत्न केला. पण दुचाकीसह रस्त्यावर पडला. या अपघातात कुशल गंभीर जखमी झाला. त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणात पनवेल तालुका पोलिसांनी कुशलला अपघाताला जबाबदार धरून गुन्हा दाखल केला आहे.
