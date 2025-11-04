घाटकोपर संघानी इस्टेट परिसरात खड्डे
घाटकोपर संघानी इस्टेट परिसरात खड्डे
अपघातांमध्ये वाढ होऊनही दुर्लक्ष
घाटकोपर, ता. ४ (बातमीदार) ः मुंबईत पावसाळ्यानंतर रस्त्यावरील खड्ड्यांचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. नुकताच पवई परिसरात खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार तरुणांचा जीव गेलेला असताना प्रशासनाने त्यातून काही धडा घेतलेला दिसत नाही. शहरातील अनेक रस्त्यांवर अजूनही मोठमोठे खड्डे असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
याबाबत पालिका एन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांनी तातडीने खड्डे बुजवले जातील, असे सांगितले. घाटकोपर पश्चिममधील गार्डन लेन परिसरातील संघानी इस्टेट भागातील रस्ता सध्या मोठमोठ्या खड्ड्यांनी भरून गेला आहे. यामुळे स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांचे हाल होत आहेत. दररोज या मार्गावरून हजारो नागरिकांची वर्दळ असतानाही रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
संघानी इस्टेटमधील हा रस्ता गावदेवी आणि अमृतनगर या परिसरांना जोडणारा प्रमुख मार्ग असल्याने येथून मोठ्या प्रमाणात वाहने, दुचाकीस्वार आणि शालेय वाहतूक रोज चालते. मात्र रस्त्यावर पडलेल्या खोल खड्ड्यांमुळे वाहनांना वेग कमी करावा लागतो. त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघाताची शक्यता वाढली आहे. पावसाळ्यानंतर रस्त्यावरील डांबर निघून गेल्याने काही ठिकाणी खड्डे खोल झाले आहेत. त्यातच रात्रीच्या वेळी प्रकाशव्यवस्था अपुरी असल्याने नागरिकांना या खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. अनेक दुचाकीस्वार किरकोळ अपघाताचे बळी ठरत आहेत.
काही महिन्यांपासून पालिकेकडे तक्रारी करूनही दुर्लक्ष होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. हा रस्ता घाटकोपर पश्चिमला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असून, शाळकरी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक रोज या रस्त्यावरून जातात. त्यामुळे तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. पालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर रस्त्यावरील खड्डे बुजवून रस्ता पूर्ववत करावा, अशी मागणी होत आहे.
संघानी इस्टेट परिसरातील गार्डन लेन येथे रस्त्याचे काम थांबले आहे. खड्ड्यांचा नागरिक आणि शाळकरी मुलांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. लवकरात लवकर खड्ड्यांची दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल.
- गणेश पवार,
शाखाध्यक्ष, मनसे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.