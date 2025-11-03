कळवा रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांची बदली
कळवा रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांची बदली
डॉ. स्वप्नाली कदम यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील वॉर्डचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. हे काम करीत असताना, ऑक्सिजन वाहिनी टाकण्याच्या कामासाठीची निविदाच काढलेली नसल्याची बाब पुढे आली होती. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता कळवा रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राकेश बारोट यांची बदली करून या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. स्वप्नाली कदम यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
कळवा येथील रुग्णालयातील प्रसूतिगृहात क्षमतेपेक्षा जास्त महिलांना ठेवण्यात आले असून, यामुळे आरोग्य विभागातून प्रसूतीसाठी पाठविण्यात येणाऱ्या महिलांना कळवा रुग्णालय प्रशासन मुंबई तसेच जिल्हा रुग्णालयात पाठवीत होते. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर प्रशासनावर सर्व स्तरातून टीका करण्यात आली. त्यातच आता रुग्णालयातील वॉर्डसह अतिदक्षता विभाग आणि शस्त्रक्रिया विभागांचे नूतनीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये ऑक्सिजन वाहिनी बसविण्याच्या कामाचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला असला तरी त्याची निविदाच अद्याप काढलेली नाही. या नियोजनशून्य कारभारामुळे दुरुस्तीचे काम लांबणीवर पडल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध होताच, ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी कळवा रुग्णालय प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत, अधिष्ठातासह वैद्यकीय अधीक्षक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, पालिका प्रशासनाने रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राकेश बारोट यांची तडकाफडकी बदली केली आहे. तसेच या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. स्वप्नाली कदम यांच्याकडे सोपवला आहे, तसे आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी काढले आहेत.
