ड्रोन प्रणालीमुळे सागरी सुरक्षेला बळ
पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीत १२१ तक्रारी दाखल
पालघर, ता. ३ : जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर ड्रोन टेहाळणीमुळे बेकायदेशीर हालचालींवर कटाक्षाने लक्ष ठेवणे सोपे जात आहे. ड्रोनचा वापर सुरू झाल्यापासून १२ नॉटीकल राज्य समुद्र हद्दीमध्ये मासेमारीसह वेगवेगळ्या हालचालींवर २४ तास नजर ठेवली जात आहे. यामध्ये मत्स्यव्यवसाय विभागाने आतापर्यंत १२१ तक्रारींची नोंद केली आहे. यामध्ये विंच लावलेल्या बोटी, कलर कोड, पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारी अशा तक्रारींचा समावेश आहे.
पालघर जिल्ह्याला सुमारे १२० किलोमीटरपर्यंतचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. या किनाऱ्याचे पारंपरिक निरीक्षण करणे शक्य नसल्याने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यात आला आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने संशयास्पद हालचाली, बेकायदेशीर मासेमारी, वाळू उत्खनन आणि तस्करीच्या घटनांवर लक्ष ठेवले जात आहे. ड्रोनमध्ये थर्मल सेन्सर, जीपीएस ट्रॅकप्रणाली असल्याने रात्रीच्याही हालचाली टिपणे प्रशासनाला शक्य झाले आहे. ड्रोन प्रणालीची जबाबदारी विशेष प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याकडे देण्यात आली आहे. प्रत्येक ड्रोन एकावेळी तीन ते चार किलोमीटर परिसरातील दृश्ये थेट नियंत्रण कक्षात पाठवतो. यामुळे एखादी संशयास्पद बोट किंवा व्यक्ती आढळल्यास तातडीने कारवाई करता येते. मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत जिल्ह्यातील प्रमुख तीन मासेमारी बंदरांच्या ठिकाणी ड्रोन तैनात आहे. डहाणू तालुक्यासाठी बोर्डी, पालघर तालुक्यासाठी शिरगाव आणि वसई तालुक्यासाठी रानगाव अशा तीनही ठिकाणी ड्रोन तैनात आहेत. ड्रोनच्या सहाय्याने दालदा पद्धतीच्या पारंपारिक बोटीवर विंच लावल्याचे आढळून आले होते, अशा ९० मासेमारी बोटी आढळून आल्या; मात्र त्यावर विंच लावण्याच्या परवानगी असल्याने त्या निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
ड्रोन प्रणालीमुळे पालघरचा समुद्रकिनारा अधिक सुरक्षित झाला आहे. बेकायदा मासेमारी आणि इतर हालचालींवर यामुळे त्वरित लक्ष वेधले जात आहे. मच्छीमारांसह सागरी सुरक्षेसाठी ही प्रणाली प्रभावी आहे.
- दिनेश पाटील, सहआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, ठाणे आणि पालघर
