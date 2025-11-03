बोरिवली-विरार मार्गिका प्रकल्प रेंगाळला केवळ १८ टक्के काम; मंजुरी आणि भूसंपादनात अडथळे कायम
बोरिवली-विरार प्रकल्प रेंगाळला
पाचव्या-सहाव्या रेल्वे मार्गिकांचे केवळ १८ टक्के काम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : पश्चिम रेल्वेवरील बोरिवली ते विरारदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकांचे काम रेंगाळले आहे. प्रकल्पाला सुरुवात होऊन दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला असून, केवळ १८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची गती मंदावली आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी)मार्फत ‘मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प-३ए’ (एमयूटीपी-३ए )अंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पावर सुमारे दोन हजार १८४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या बोरिवली ते विरारदरम्यान फक्त चार मार्गिका आहेत. त्यावर लोकल तसेच लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या धावतात. परिणामी गर्दीच्या वेळेत गाड्यांचा वेग आणि वक्तशीरपणा दोन्ही घटतात. प्रवास अधिक सुरळीत करण्यासाठी दोन नवीन मार्गिका उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, मार्गाचे संरेखन निश्चित झाले आहे.
पुलांच्या आराखड्यांना मंजुरी मिळाली असून, काही ठिकाणी बांधकामही सुरू झाले आहे; मात्र भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय परवानग्यांमध्ये विलंब झाल्याने प्रत्यक्ष कामावर परिणाम झाला आहे. एकूण १.८१ हेक्टर खासगी जमिनीपैकी १.४० हेक्टर जमीनच संपादित झाली असून, उर्वरित जमीन न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. शिवाय १३.६२ हेक्टर मिठागर क्षेत्राचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. दरम्यान, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वनमंजुरीचे पहिले आणि दुसरे टप्पे केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत. न्यायालय आणि खारफुटी विभागाने घालून दिलेल्या अटींनुसार मर्यादित कामांना परवानगी देण्यात आली आहे.
...
कागदोपत्री कामाला गती
रेल्वेच्या वाहतुकीतील ताण कमी करून लोकल सेवेचा वेग वाढवण्यासाठी या मार्गिकांचे काम अत्यावश्यक आहे. मात्र मंजुरीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकलेला हा प्रकल्प सध्या कागदोपत्री गतीनेच पुढे सरकत आहे. मर्यादित कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. दहिसर, नायगाव आणि नालासोपारा येथील पादचारी पूल व फलाट विस्ताराची कामे चांगल्या गतीने सुरू असल्याची माहिती एमआरव्हीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
...
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
लांबी - २६ किलोमीटर
एकूण खर्च - २,१८४ कोटी रुपये
काम पूर्ण - १८ टक्के
लक्ष्य - डिसेंबर २०२७
