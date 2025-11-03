एकनाथराव खडसे यांच्या घरफोडी प्रकरणाचा उल्हासनगरात धक्कादायक धागा :
एकनाथ खडसे यांच्या बंगल्यातील चोरीप्रकरणी दोघे अटकेत
उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) : विधान परिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्या जळगावातील ‘मुक्ताई’ बंगल्यात झालेल्या चोरीप्रकरणी पोलिसांनी उल्हासनगरातील दोघांना अटक करून सुमारे सहा लाख २१ हजार रुपयांचा सोन्या-चांदीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे, तर मुख्य तीन आरोपी अद्याप फरार असून, पोलिसांचे विशेष पथक त्यांचा उल्हासनगरात शोध घेत आहे.
जळगावातील शिवरामनगर परिसरातील खडसे यांच्या बंगल्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या घरफोडीनंतर चोरीचा तपास हाती घेतलेल्या जळगाव पोलिसांना काही तांत्रिक पुरावे आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे या घटनेचे सूत्रधार उल्हासनगरातील असल्याचे निष्पन्न झाले होते. तत्काळ विशेष पथक उल्हासनगरात दाखल झाले आणि विठ्ठलवाडी पोलिसांसोबत संयुक्त मोहीम हाती घेण्यात आली. चोरीनंतर आरोपींनी सोन्या-चांदीचे दागिने उल्हासनगरात चिराग सय्यद या व्यक्तीकडे सुपूर्द केले होते. पुढे चिराग सय्यदने हा मुद्देमाल कैलास खंडेलवाल या स्थानिक सराफाकडे विक्रीसाठी दिला. या दोघांनाही पोलिसांनी अटक करून त्यांच्या ताब्यातून सहा लाख २१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी एजाज अहमद, मोहम्मद बिलाल आणि बाबा हे सराईत गुन्हेगार असून, ते अद्याप फरार आहेत. पोलिसांनी त्यांचे मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिक माहितीदारांच्या मदतीने तपासाची गती वाढवली आहे. जळगाव पोलिसांनी उल्हासनगरात शोधमोहीम राबवली असून, काही संशयास्पद ठिकाणी शोधमोहीम सुरू आहे.
