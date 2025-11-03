मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी अभियंत्यांवर गुन्हा
मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी अभियंत्यांवर गुन्हा
लोहमार्ग पोलिसांच्या तपासात निष्काळजीचा निष्कर्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ९ जून रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास कसारा-सीएसएमटी आणि सीएसएमटी-कर्जत या दोन लोकल गाड्या जात असताना मुंब्रा स्थानकाजवळ ही दुर्घटना घडली. या अपघातात पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण जखमी झाले होते.
लोहमार्ग पोलिसांनी (जीआरपी) केलेल्या तपासात रेल्वे अभियांत्रिकी विभागातील गंभीर निष्काळजी समोर आली आहे. त्यानुसार मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ विभाग अभियंता आणि विभाग अभियंता या दोघांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम २५ अंतर्गत ‘इतरांच्या जीवाला किंवा सुरक्षिततेस धोका निर्माण करणे’ या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. ‘अपघाताच्या वेळी लोकलचा वेग तब्बल १०५ किमी प्रतितास होता. धोकादायक वळण असलेल्या मुंब्रा परिसरात अशी वेगमर्यादा का ठेवण्यात आली, दोन रुळांमधील अंतर कितपत सुरक्षित होते आणि त्या भागातील दुरुस्ती व तपासणी वेळेवर झाली होती का, हे प्रश्न जीआरपीच्या चौकशी अहवालात उपस्थित करण्यात आले.’ याप्रकरणी मध्य रेल्वेते मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी सांगितले की, ‘मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने मुंब्रा दुर्घटनेची सखोल चौकशी केली आहे. या अपघातामागील कारणे शोधण्यात आली आहेत.’
रेल्वे समितीचा अहवाल फोल का?
अपघातानंतर मध्य रेल्वेने पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली होती. त्या समितीने ‘प्रवाशांच्या बॅग अडकण्यामुळे अपघात झाला’ असा निष्कर्ष मांडला होता, मात्र जीआरपीच्या तपासात अहवालात स्पष्ट केले की, हा अपघात केवळ प्रवाशांच्या चुकीमुळे नव्हे, तर अभियांत्रिकी विभागाच्या निष्काळजीमुळे झाला. सध्या दोन्ही अभियंत्यांविरुद्ध कारवाई सुरू असून, पुढील तपास लोहमार्ग पोलिस करत आहेत. लोहमार्ग पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’मध्ये मध्य रेल्वेचा अंतर्गत चौकशी निकालही विसंगत दिसून येत आहे.
