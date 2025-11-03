जैन मुनींचे आंदोलन पंधरा दिवसांसाठी स्थगित
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांची मध्यस्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : कबुतरखाने पूर्ववत सुरू करावेत, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. ३) दादर येथील कबुतरखान्याजवळ आंदोलन करण्याचा इशारा जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय यांनी दिला होता. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या मध्यस्तीमुळे हे आंदोलन १५ दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कबुतरखान्यांच्या प्रश्नाला राजकीय वळण लागले आहे. कबुतरखाने पूर्ववत सुरू करावेत, या मागणीसाठी सोमवारी जैन मुनींनी दादर येथील कबुतरखान्याजवळ आंदोलनाचा इशारा दिला होता. याबाबत राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जैन मुनींची भेट घेतली; मात्र जैन मुनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जैन मुनींची भेट घेतली. त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. नार्वेकर यांनी १५ दिवसांत कबुतरखान्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन जैन मुनींना दिले. त्यानंतर जैन मुनींनी आपले आंदोलन १५ दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे माजी नगरसेवक पुरण दोशी यांनी सांगितले.
दादर येथील कबुतरखाना पालिकेने ताडपत्री बांधून बंद केल्यानंतर जैन समाज आक्रमक झाला. त्यांनी ताडपत्री फाडून आंदोलन केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कबुतरखाने बंद केल्याचे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाने दिले होते. त्यानंतर जैन समाजाचे हे आंदोलन चिघळले. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला राजकीय वळण लागले आहे. जैन मुनींनीही राजकीय भूमिका घेत पालिका निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी शांतिदूत जनकल्याण पार्टी या पक्षाचीही घोषणा केली.
भाजपची धावपळ
जैन मुनींनी घेतलेली राजकीय भूमिका आगामी निवडणुकीत नुकसान करणारी असल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची सोमवारी धावपळ झाली. त्यांनी तातडीने जैन मुनींसोबत आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
