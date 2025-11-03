शेतकऱ्याला कृषी कार्यालयात येण्याचे फर्मान
शेतकऱ्याला कृषी कार्यालयात येण्याचे फर्मान
सात एकरसाठी २.३० रुपये नुकसानभरपाई; अधिकाऱ्यांची तारांबळ
वाडा, ता. ३ (बातमीदार) : ‘सात एकरसाठी २.३० रुपये नुकसान भरपाई’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. संबंधित शेतकऱ्याशी संपर्क साधण्याचा वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रयत्न सुरू झाला. या शेतकऱ्याला कृषी कार्यालयात बोलावण्याचे फर्मान जारी करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन वस्तुस्थितीची पाहणी करणे आवश्यक असतानाही वाड्यातील कृषी अधिकारी आपले कार्यालय सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्याऐवजी विमा कंपनीच्या मागे अधिकारी उभे राहत असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
तालुक्यात परतीच्या पावसाने अक्षरशः थैमान घातले असून, शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून नेला आहे. सोन्यासारखे आलेले भातपीक अद्यापही शेतातच पडून आहे. पाणी साचल्याने भाताला कोंब फुटले आहेत. हजारो हेक्टर भाताचे नुकसान झाले असून, सरकारही बुक्क्यांचा मार देत आहे. अशातच शिलोत्तर येथील शेतकरी मधुकर पाटील यांच्या खात्यावर दोन रुपये ३० पैसे जमा केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने शासकीय यंत्रणेला जाग आली आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पाटील यांना फोनाफोनी सुरू झाली. त्यांच्यावर दबाव तंत्राचा वापर केला जात आहे. दरम्यान, काहींनी कृषी कार्यालयात येण्याचे फर्मान धाडल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मात्र पाटील हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडण्याचा पवित्रा पाटील यांनी घेतला आहे.
काही अडचणीमुळे शेतकऱ्याची २०२३ची राहिलेली रक्कम दोन रुपये ३० पैसे ही कंपनीने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्याच्या खात्यात जमा केली.
- यज्ञेश पवार, चोलामंडलम विमा कंपनी, जिल्हा प्रतिनिधी
