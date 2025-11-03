आरे, वाकोला व विक्रोळी उड्डाणपुलांवरील रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण करावे
उड्डाणपुलांवरील रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण करा!
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेने आरे, वाकोला आणि विक्रोळी येथील उड्डाणपुलांवरील रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण करावे, असे निर्देश केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मालकीचे हे उड्डाणपूल आहेत. त्यांच्या देखभालीत सुधारणा करून नागरिकांना सुलभ प्रवासाचा लाभ मिळावा, असेही त्यांनी सांगितले. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमावे तसेच वर्दळीच्या काळात अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवावे, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
आढावा बैठक महापालिकेच्या आर (मध्य) विभाग कार्यालयात झाली. बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार योगेश सागर, आमदार संजय उपाध्याय, आमदार प्रकाश सुर्वे, माजी आमदार भाई गिरकर यांसह महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त विक्रम कुमार, डॉ. विपिन शर्मा, अभिजित बांगर, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, वाहतूक विभागाचे सह पोलिस आयुक्त अनिल कुंभारे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (उत्तर) शशीकुमार मीना तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालक अनिता पाटील आदी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या १० तलावांच्या पुनरुज्जीवन व सौंदर्यीकरण प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. तसेच माहुल उदंचन केंद्राच्या जागेचा प्रश्न सुटला असून, दहिसर आणि पोईसर नदीकाठी मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारणीची कामे वेगाने सुरू आहेत. पाणीपुरवठा नियमित व योग्य दाबाने व्हावा, यासाठी जलवाहिन्यांची तपासणी आणि आवश्यक ठिकाणी डागडुजी करावी, अशी सूचनाही पीयूष गोयल यांनी दिली.
भगवती रुग्णालय रुग्णसेवेसाठी सज्ज
सार्वजनिक आणि सशुल्क प्रसाधनगृहांच्या उभारणीबाबत बैठकीत सखोल चर्चा झाली. नवीन आठ ठिकाणी सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोरिवली येथील भगवती रुग्णालय आता रुग्णसेवेसाठी सज्ज झाले असून, टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय सेवा सुरू होतील. बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांवरही चर्चा झाली. याबाबत संबंधित विभागांना आवश्यक ते निर्देश देण्यात आल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
