माजी आयुक्त नार्वेकर यांचे मतदार यादीतील दुबार नाव रद्द
निवडणूक विभागाचा कारभार उघड
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३ : नवी मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त आणि ‘एफडीए’चे विद्यमान आयुक्त राजेश नार्वेकर यांची दोन नावे मतदार यादीत आढळून आली आहेत. ही बाब मनसेने उघडकीस आणल्यानंतर निवडणूक विभागाने घाईगडबडीत नार्वेकर यांचे नाव रद्द केल्याचा दावा मनसेचे शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी केला आहे. तर आपण निवडणूक विभागाकडे पत्ता बदलण्याचा रीतसर अर्ज भरून नाव ठाणे येथे नोंदवले असल्याचे स्पष्टीकरण राजेश नार्वेकर यांनी दिले आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीत एकामागोमाग एक असे घोळ उघडकीस येत आहेत. शौचालय आणि पाम बीच मार्गावर चक्क महापालिका ‘आयुक्त निवास’ अशा ठिकाणी मतदारांची नावे नोंदवल्याची माहिती समोर आली. याबाबत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार आयुक्त निवास हे फक्त लँडमार्क असून, प्रत्यक्ष पत्ता नसल्याचे सांगण्यात आले. परंतु याच स्पष्टीकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या मतदार यादीत नवी मुंबईचे माजी आयुक्त राजेश नार्वेकर यांचे नाव नवी मुंबईत आणि ठाणे १४८ क्रमांकाच्या विधानसभा मतदार यादीत नोंदवल्याचे समोर आले. चक्क सनदी अधिकाऱ्याचे नाव दोन वेगवेगळ्या पत्त्यांवर असल्याचे मनसेने उघडकीस आणल्यामुळे वेगळाच गोंधळ उडाला. मनसेतर्फे नार्वेकर यांचे नाव दुबार असल्याचा दावा केला आहे, तो जुन्या यादीच्या आधारावर केला जात असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे सांगण्यात येत आहे. मात्र काळे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे जेव्हा खुलासा करण्यात आला, तेव्हा नार्वेकर यांचे नाव होते. परंतु जेव्हा नार्वेकर यांचे नाव उघडकीस आले तेव्हा निवडणूक विभागाने ते नाव डिलीट केल्याचे यादीतून दिसत असल्याचा दावा काळे यांनी केला आहे. त्यामुळे फक्त लँडमार्कच्या शीर्षकाखाली मतदारांची नावे नोंदवणाऱ्या निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त निवासावर नोंद झालेल्या १३० जणांचे खरे पत्ते शोधून दाखवावेत, असे आव्हान काळे यांनी दिले आहे.
आपली नवी मुंबई महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर मी माझ्या नावाची नोंद नवी मुंबईत केली होती; मात्र नवी मुंबईतून जेव्हा बदली झाली तेव्हा ठाण्यातील घराच्या पत्त्यावर आपले नाव लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीस ऑनलाइन अर्ज भरून बदलण्यात आले आहे, अशी माहिती नार्वेकर यांनी दिली.
