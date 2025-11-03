मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी झीनत शबरीन यांची नियुक्ती
मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी
झीनत शबरीन यांची नियुक्ती
मुंबई, ता. ३ : मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी झीनत शबरीन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठीचा पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण सोहळा यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, भारतीय युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला.
या वेळी सकपाळ यांनी राजकारणात काही करून दाखवण्याची जिद्द, दृढ निश्चय आणि संघर्ष करण्याचा इरादा झीनत शबरीन यांच्यात असल्याचे गौरवोद्गार काढले. तर झीनत यांनी मनोगत व्यक्त करताना राजकीय क्षेत्र हे सेवा करण्याचे माध्यम आहे. आज बेरोजगारीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढेल आहे. याविरोधात एकजूट होऊन लढा द्यावा लागेल. महापालिकेच्या निवडणुका लवकर होणार आहेत. या निवडणुकांत पक्षाला विजयी करण्यासाठी युवक काँग्रेस काम करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
