सिंधी समाजाचे जोरदार आंदोलन
उल्हासनगर, ता. ४ (वार्ताहर) : सिंधी समाजाचे आराध्य दैवत भगवान झूलेलाल आणि अग्रसेन महाराज यांच्याविषयी अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या जोहार छत्तीसगड पक्षाच्या प्रमुख अमित बघेल याच्याविरुद्ध देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. त्याचे तीव्र पडसाद उल्हासनगरातही उमटले आहेत. धार्मिक भावना दुखावल्यामुळे संतप्त सिंधी समाज रस्त्यावर उतरला. ‘जय झूलेलाल’, ‘बघेल माफी माग’ अशा घोषणांनी शहर दणाणून गेले. अखेर नागरिकांच्या भावनांचा आदर राखत उल्हासनगर पोलिसांनी बघेलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
उल्हासनगरातील सिंधी समाजाचे आमदार कुमार आयलानी यांनी याप्रकरणी पुढाकार घेत छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून बघेलविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली. तसेच त्यांनी पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांना निवेदन दिले. आमचे पूर्वज धर्म आणि आस्था जपण्यासाठी भारतात आले. भगवान झूलेलाल आणि अग्रसेन महाराजांविषयी अपशब्द बोलणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे सांगितले. या भेटीत आमदार सुलभा गायकवाड, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आरोपीला तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष भरत गंगोत्री व माजी नगरसेवक राजू जग्यासी यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो सिंधी बांधवांनी पोलिस उपायुक्त कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. महिलांसह युवक, व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग लक्षणीय होता. ‘जय झूलेलाल’च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
पोलिसांची तत्पर कारवाई
घटनेवर पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन तत्काळ कारवाई केली. त्यांनी सांगितले, हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात अमित बघेलविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.