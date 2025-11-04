दापचरी अवैध खैरसाठा जप्त
कासा/तलासरी, ता. ४ (बातमीदार) : डहाणू वनपरिक्षेत्राच्या उधवा व धानिवरी पथक अधिकाऱ्यांनी गुप्त माहितीच्या आधारे दापचरी परिसरात रविवारी (ता. २) धडक कारवाई करत अवैध खैरतोडीचा साठा उघडकीस आणला आहे. या कारवाईत दीड लाखांहून अधिक किमतीचे खैर लाकूड जप्त करण्यात आले आहे.
वनसंपत्तीवर डोळा ठेवणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देत वनपरिक्षेत्र उधवा आणि धानिवरी पथकाने संयुक्त कारवाई केली. सिलोंडा येथील वनपाल योगेश कुलकर्णी व धानिवरी वनपाल विजय पाटील यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत दापचरी दुग्ध प्रकल्पाजवळील जंगल परिसरात छापा टाकण्यात आला. तपासादरम्यान खैर जातीच्या झाडांची बेकायदा तोड करून त्याचा सोलीव माल साठवण्यात आल्याचे समोर आले. या कारवाईत सुमारे तीन पिकअप वाहनांच्या क्षमतेइतका माल जप्त करण्यात आला असून, त्याची एकूण किंमत अंदाजे दीड लाखांहून अधिक असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. जप्त माल डहाणू वनपरिक्षेत्राच्या कासा येथील शासकीय काष्ठविक्री आगर, भराड येथे जमा करण्यात आला आहे.
या कारवाईत वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर आरडेकर, वनरक्षक संजू भुसारा, सुनील पवार, दिनेश वाळू, किरण विल्हात, गुरुनाथ गांगोडे, राजेश बोबा, भिवा दळवी, लक्षी गोरखाना, लक्ष्मण थोरात, बंधु पराड, लक्ष्मण दळवी, कान्हा वेडगा आणि राजेश घरत यांनी सहभाग घेतला.
