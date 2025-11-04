महिला क्रिकेटपटुंसाठी विद्यार्थ्यांची विजयी रॅली
साकीनाक्‍यातील समता विद्या मंदिर शाळेत जल्‍लोष
घाटकोपर, ता. ४ (बातमीदार) ः दक्षिण आफ्रिकेवर रोमांचक विजय मिळवत भारताने महिला क्रिकेट विश्वकप २०२५ आपल्या नावावर केला. या भव्य कामगिरीने संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण पसरले असून, सर्वत्र जल्लोष सुरू आहे. या विजयाचा उत्सव साकीनाका येथील समता विद्या मंदिर शाळेतदेखील उत्साहात साजरा करण्यात आला.
शाळेतील विद्यार्थ्यांनी हातात भारताचा तिरंगा आणि महिला क्रिकेट टीमचे अभिनंदन करणारे फलक घेत संपूर्ण परिसरात विजयी रॅली काढली. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, अशा घोषणांनी शाळा परिसर दुमदुमून गेला. विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर देशाच्या विजयाचा आनंद झळकत होता. शाळेचे सचिव राजेश सुभेदार आणि कार्याध्यक्ष ज्योती सुभेदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही रॅली काढण्यात आली. या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये देशाभिमानाची भावना दृढ करणे आणि महिला खेळाडूंच्या यशाचे प्रेरणादायी उदाहरण पुढे ठेवणे हा होता. कार्यक्रमात शिक्षक, पालक आणि परिसरातील नागरिकांनीही सहभाग घेत विजयी महिला क्रिकेट टीमचे अभिनंदन केले.

