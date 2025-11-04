कल्याणमध्ये ''हेरिटेज रन'' उत्साहात संपन्न
कल्याणमध्ये हेरिटेज रन उत्साहात
आयुक्त अभिनव गोयल यांचे हेरिटेज वॉक प्रकल्पास प्रोत्साहन
कल्याण, ता. ४ (वार्ताहर) : ‘धावू या आपल्या ऐतिहासिक वारसाचे रक्षण करण्यासाठी’ या संदेशासह रोटरी क्लब ऑफ कल्याण आयोजित डी. बी. रोटरी रन २०२५ रविवारी (ता. २) वसंत व्हॅली, खडकपाडा येथे शेकडो नागरिकांच्या सहभागाने उत्साहात पार पडली. या कार्यक्रमाचे प्रमुख प्रायोजक मच्छिंद्र जाधव यांनी सहकार्य केले. डीबी ग्रुप नेहमीच क्लबच्या सामाजिक उपक्रमांना पाठिंबा देत असतो.
जिल्हा प्रांतपाल हर्ष मोकल यांच्या हस्ते या रोटरी रनचे उद्घाटन झाले. या स्पर्धेत १० किमी, पाच किमी आणि तीन किमी अशा तीन श्रेणींमध्ये धावपटूंनी सहभाग घेतला. या कार्यक्रमाला कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी विशेष उपस्थिती लावली. या वेळी गोयल म्हणाले, शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंजवळ माहिती फलक आणि डिजिटल बोर्ड लावून हेरिटेज वॉक किंवा हेरिटेज ट्रेल सुरू करण्याची क्लबची संकल्पना महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. या उपक्रमासाठी पालिकेकडून फूटपाथ आणि पथदिव्यांच्या कामात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
याप्रसंगी माजी जिल्हा प्रांतपाल मिलिंद कुलकर्णी, रोटरी क्लब अध्यक्षा रुईता सपकाळे, सचिव जय राठोड, अरुण सपकाळे, आत्माराम घाणेकर, राम मराठे, निखिल चौधरी, माधवी कुलकर्णी, भक्ती सोनावणे, पराग कापसे, तेजल पटेल, रेवती गोळे, चंद्रशेखर कुलकर्णी हे उपस्थित होते.
वारशाच्या जनजागृतीचा उद्देश
या स्पर्धेतील सर्व धावपटूंमध्ये ऐतिहासिक वारसा जपण्याची नवी ऊर्जा संचारली होती. या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश कल्याणचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा, मध्ययुगीन किल्ले, मंदिरे आणि प्राचीन वास्तूंचे महत्त्व नागरिक व विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवून त्याबद्दल जनजागृती करणे हा होता.
