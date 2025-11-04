शिवसेनाची निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा
महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी ठाकरे गटाची बैठक
कल्याण, ता. ४ (बातमीदार) : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ३) ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत मतदार याद्यांतील त्रुटी, विसंगती, मतदान केंद्रांची पारदर्शक नियोजन प्रक्रिया यावर चर्चा करण्यात आली. ठाकरे गटाच्या वतीने मतदार याद्यांतील दुबार नावे, मृत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया, भौगोलिक क्षेत्रनिहाय मतदार याद्यांचे वर्गीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली.
ॲड. नीरज कुमार यांनी मतदार याद्यांमध्ये अनेक ठिकाणी चुकीची नोंद, मृत व्यक्तींची नावे आणि अन्य प्रभागांतील मतदारांची नोंद झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ठाकरे गटाने या त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी केली. नागरिकांना व पक्ष प्रतिनिधींना अडचणी टाळण्यासाठी निवडणूक कार्यालयात विभागनिहाय स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावेत, अशी सूचनाही देण्यात आली. मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठी मतदान केंद्रे नागरिकांच्या वस्तीच्या जवळ ठेवावीत, अशी मागणी पक्ष प्रतिनिधींनी मांडली. या सर्व मुद्द्यांवर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे या वेळी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.