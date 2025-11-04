पीकविम्याच्या उद्देशालाच हरताळ
जव्हार, ता. ४ (बातमीदार) ः तालुक्यात यंदा अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी फेरले आहे. गेल्या तीन दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतात उभे असलेले धानाचे पीक पूर्णपणे आडवे झाले असून, अनेक ठिकाणी अंकुर आले आहेत. कणसे काळी पडून कुजण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकरीवर्ग आर्थिकदृष्ट्या कोलमडला असताना पीकविमा मिळण्यात विलंब होत आहे.
धानाची पीककापणी आल्याने शेतकऱ्यांनी तयार केली आहे, तर अनेकांचे पीक डौलात उभे होते; परंतु अचानक झालेल्या पावसामुळे शेतात पाणी साचले. या ओलाव्यामुळे पीक कुजले, कणसे गळून पडली. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट येणार आहे. अनेकांनी पीकविमा हप्ते भरले असतानाही तपासणी आणि पंचनामे करण्यात प्रशासनाचा वेग अत्यंत कमी असून ५० टक्क्यांपेक्षा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, ऑनलाइन अर्ज सादर करूनही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
७० टक्क्यांपर्यंत नुकसान
वनवासी, चोथ्याची वाडी, साकुर, झाप, न्याहाळे, पिंपळशेत, खरोंडासारख्या परिसरात या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. ग्रामपंचायत आणि कृषी विभागाने तत्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी समित्यांनी केली आहे.
जव्हारमध्ये अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वच शेतकऱ्यांना पीकविम्याद्वारे, तसेच भरपाई योजना राबवून सहकार्य करावे.
- रवींद्र गवते, शेतकरी
पावसामुळे जव्हार तालुक्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. ही बाब तहसील कार्यालयास कळविली असून त्यांच्या आदेशान्वये पुढील कारवाई करण्यात येईल.
- जयराम अढळ, तालुका कृषी अधिकारी, जव्हार