विराज प्रोफाईल्सवर औद्योगिक सुरक्षा विभागाची कारवाई
तारापूर, ता. ४ (बातमीदार) : पालघर औद्योगिक क्षेत्रातील विराज प्रोफाईल्स या उद्योगसमूहाच्या विविध नऊ प्रकल्पांमध्ये औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. या प्रकरणी कोळगाव औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून या प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
श्रमिक सेनेकडून दाखल झालेल्या तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय निरीक्षण प्रणालीमार्फत १२ आणि २९ ऑगस्टला ही चौकशी करण्यात आली आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाच्या सहसंचालकांच्या अहवालानुसार, विराज प्रोफाईल्स या समूहाच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र कारखाना नियम १९६३ च्या विविध कलमांचे उल्लंघन आढळून आले आहे. यातील काही प्रकल्पांवर १५ हजार ते ३५ हजारपर्यंत दंड, तर काहींना ताकीद नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. वैष्णो मेगामूव्हर्स आणि बीएफएन फोर्जिंग्ज या कारखान्यांचीही तपासणी करण्यात आली. या दोन्ही ठिकाणी व्यवस्थापनाने सर्व सूचनांची पूर्तता केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
