मालवणीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
मुंबई

मालाड, ता. ४ (बातमीदार) ः मालवणी येथील गावदेवी मंदिर परिसरात पालिकेच्या पथकाकडून मोठ्या प्रमाणात तोडक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच चिकूवाडी परिसरातील काही पट्ट्यांतील झोपड्यांवर आणि तात्पुरती बांधकामेदेखील हटवण्यात आली आहेत.
या कारवाईमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते; मात्र पोलिसांचा चोख बंदोबस्त असल्याने परिस्थिती नियंत्रणात राहिली. कोणतीही पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्यात आली, असा आरोप येथील रहिवाशांनी केला. ही कारवाई अनधिकृत बांधकामांविरोधातील नियमित मोहिमेचा भाग असून पुढील काही दिवसांत अन्य भागांतही अशीच मोहीम राबवली जाणार आहे.

