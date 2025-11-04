सुरक्षित प्रवासासाठी मार्ग!
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : गर्दीने खचाखच भरलेले ऐतिहासिक ठाणे स्थानक नवीन वर्षात मोकळा श्वास घेण्यासाठी सज्ज होत आहे. येथील धीम्या मार्गावर १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी फलाटांची लांबी वाढवण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे काम डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या विस्तारामुळे ठाणे स्थानकावर १२ ऐवजी १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या थांबण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ठाणे स्थानक हे मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीचे स्थानक आहे. दररोज सात लाखांहून अधिक प्रवासी या स्थानकावरून प्रवास करतात. फलाट क्रमांक दोनवरून कल्याण दिशेने लोकल कर्जत, कसारापर्यंत धावतात, तर फलाट क्रमांक चारवरून प्रवासी छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकापर्यंत पोहोचतात. फलाट क्रमांक तीनवरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कसारा, कर्जतपर्यंत लोकल सुटतात. या तिन्ही फलाटांवर सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नसते.
स्थानकातील जलद मार्गावरील फलाटांची लांबी व उंची याआधीच वाढवण्यात आल्याने येथे १५ डब्यांच्या लोकल थांबतात, पण फलाट क्रमांक दोन, तीन आणि चार १५ डब्यांच्या लोकलसाठी तोकडे भासत आहेत. त्यामुळे या मार्गावर १५ डब्यांची लोकल आल्यास ती दोनवेळा थांबवण्यात येते. त्यामुळे प्रवाशांची भांबेरी उडून अनेकवेळा अपघातांना आमंत्रण मिळते. ही स्थिती सुधारण्यासाठी, तसेच भविष्यात धीम्या मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकल सुरू करून प्रवास आरामदायी करण्यासाठी प्रशासनाने फलाट क्रमांक दोन, तीन आणि चार यांचे रुंदीकरण व विस्तार करण्याचा निर्णय घेत कामाला सुरुवात केली आहे.
नियोजित वेळेत काम पूर्ण होणार!
‘ठाणे स्थानकावर वाढत्या गर्दीमुळे १५ डब्यांच्या गाड्या सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने कामाला सुरुवात झाली असून, दिवसरात्र फलाटांचे रुंदीकरण सुरू आहे. डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला यांनी दिली.
काय होणार बदल?
फलाट दोनची लांबी वाढवून १६.१५ मीटर.
. फलाट तीन, चारची लांबी ४० मीटरपर्यंत.
. १५ डब्यांच्या लोकल गाड्यांना थांबण्यासाठी सोय.
गर्दीचे विभाजन
- फलाटांची लांबी वाढवल्यामुळे गर्दी विभागली जाणार.
- प्रवाशांना बसायला जागा मिळण्याची शक्यता.
- उभे राहण्यासाठीही पुरेशी जागा.
- गर्दी कमी झाल्याने अपघातांचे प्रमाण घटेल.
- प्रवास अधिक सुरक्षित होण्यास मदत.
सध्याची स्थिती
- सध्या २० ते २२ फेऱ्या १५ डब्यांच्या चालवल्या जातात.
- बहुतांश लोकल या जलद मार्गावर धावतात.
- धीम्या मार्गावर १५ डब्यांची जलद लोकल आल्यास तिला दोनवेळा थांबा द्यावा लागतो.
पूर्वीची कामे आणि पुढील योजना
- मे २०२४ मध्ये फलाट पाचचे रुंदीकरण १० वरून १३ मीटरपर्यंत.
- पुढील टप्प्यात इतर फलाटांवरही सुधारणा करणार.
- स्थानकाला आधुनिक सुविधांनी सज्ज करण्याचे उद्दिष्ट.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.