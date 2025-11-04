बेलापूरमध्ये बहुमजली वाहनतळ सुरू
बेलापूरमध्ये बहुमजली वाहनतळ सुरू
वाहतूक कोंडीवर मिळणार दिलासा; ३९ कोटींचा प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता ४ ः नवी मुंबई महापालिकेने उभारलेला बेलापूरमधील बहुमजली वाहनतळ अखेर सुरू झाला आहे. १ नोव्हेंबरपासून या वाहनतळाचे कामकाज सुरू करण्यात आले असून, त्यामुळे सीबीडी बेलापूर परिसरातील दीर्घकाळ चालत असलेली रस्त्यावर वाहने उभी करण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. वाहतूक कोंडी कमी होऊन शिस्तबद्ध पार्किंगची सवय लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हा चार मजली वाहनतळ सेक्टर १५ मध्ये दिवंगत नागा गणा पाटील उद्यानासमोर बांधण्यात आला आहे. यामध्ये पूर्व दिशेने प्रवेशद्वार आणि पश्चिम दिशेने निर्गमनद्वार ठेवण्यात आले आहे. एकूण ४७६ चारचाकी व १२१ दुचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची सोय आहे. तसेच वाढत्या इलेक्ट्रीक वाहनांच्या गरजेनुसार लवकरच चार्जिंग स्टेशनची सुविधाही सुरू करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी नवी मुंबई महापालिकेने सुमारे ३९ कोटी रुपये खर्च केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बेलापूर परिसरातील पार्किंगचा प्रश्न नागरिकांसाठी डोकेदुखी बनला होता. विशेषतः सीबीडी सेक्टर ११, १२ आणि १५ मधील दुकाने व हॉटेलांसमोर मोठ्या प्रमाणावर वाहने रस्त्यावर उभी केली जात होती. परिणामी संध्याकाळच्या वेळेस या भागात वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि नागरिकांच्या नाराजीची समस्या निर्माण होत होती. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून महापालिकेने हा आधुनिक वाहनतळ बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. काही काळ तांत्रिक कारणांमुळे तो बंद ठेवण्यात आला होता. मात्र, महापालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पाच महिन्यांच्या करारावर हे वाहनतळ पुन्हा सुरू केले आहे.
वाहनतळातील दर
चार चाकी - २५ रुपये प्रति चार तास
दुचाकी - २० रुपये प्रति सहा तास
चौकट
बेलापूर हे नवी मुंबईचे प्रशासकीय केंद्र असल्याने येथे सरकारी कार्यालये, न्यायालये, बँका आणि खाजगी कंपन्यांची मोठी गर्दी असते. त्यामुळे या बहुमजली वाहनतळाच्या सुरूवातीमुळे नागरिक, कर्मचारी आणि पर्यटक यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच भविष्यात अशा सुविधा नेरुळ, वाशी आणि ऐरोली भागातही उपलब्ध करण्याची योजना महापालिकेकडून आखली जात आहे.
