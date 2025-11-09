नागरी समस्यांबाबत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठिय्या आंदोलन
नागरी समस्यांबाबत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठिय्या आंदोलन
नवीन पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील वाढत्या नागरी समस्या आणि प्रशासनाच्या निष्क्रीय भूमिकेविरोधात प्रहार जनशक्ती पक्ष, आदिवासी विकास परिषद आणि अन्याय अत्याचार निर्मूलन समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच पनवेल महापालिका मुख्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष सुनील शिरीषकर, राज्य प्रवक्ता ॲड. मनोज टेकाडे, ॲड. अजय तापकीर, सचिव बी. पी. लांडगे, प्रदेशाध्यक्ष संतोष चाळके, शहराध्यक्ष राहुल तेलंग, अजय कदम आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांना दिलेल्या निवेदनात शहरातील पाणीटंचाई, टँकर माफिया, निकृष्ट रस्ते दुरुस्ती, आदिवासी वाड्यांतील मूलभूत सुविधा, दिव्यांग धोरण, पदोन्नती घोटाळ्यांची चौकशी आणि प्रभागनिहाय ५०० खाटांचे रुग्णालय उभारणी यांसह अनेक मागण्या करण्यात आल्या. तसेच हद्दीतील हवा प्रदूषण करणाऱ्या बांधकाम विकासकांवर कारवाईचीही मागणी करण्यात आली. यावेळी सुनील शिरीषकर यांनी सांगितले की, पनवेल पालिकेने विकासकामांच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू केली असून, निकृष्ट दर्जाची कामे केली जात आहेत. कामचुकार ठेकेदारांवर कारवाई न करता त्यांना पालिकेचे संरक्षण मिळते आहे. तसेच पनवेलची आरोग्य व्यवस्था खासगी रुग्णालयांच्या हाती गेली असून, सामान्य नागरिकांसाठी प्रभागनिहाय ५०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय आणि माता-बाल रुग्णालय उभारणे अत्यावश्यक आहे. या वेळी शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.