स्थलांतरीत मतदारांमुळे घोळ

स्थलांतरित मतदारांमुळे घोळ
यादीत सुधारणा करण्यास पुन्हा संधी मिळणार
सुजित गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ४ ः नेरूळ, जुईनगर, वाशी, घणसोली येथील सिडकोनिर्मित इमारतींचे पुननिर्मितीचे काम सुरू आहे. शेकडो कुटुंबे अनेक वर्षांपासून त्याठिकाणी वास्तव्य करीत आहेत. तर कमी दरात घर मिळवण्यासाठी अनेकांनी जुने घर असलेले परिसर सोडून दुसऱ्या परिसरात स्थलांतर केले आहे; मात्र मतदार यादीतील नावे जुन्या प्रभागात असल्यामुळे स्थलांतरित कुटुंबांना मतदार यादीतील घोळाचा फटका बसणार आहे.
महापालिकेच्या निवडणूक विभागातर्फे ६ नोव्हेंबरला मतदार यादी जाहीर होणार आहे. ३१ जुलै २०२५ला विधानसभा निवडणुकीत जाहीर झालेली यादी आता महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय जाहीर केली जाणार आहे. यादीतील नावे, पत्ते आणि ओळखीबाबत छायाचित्र बदलण्याची संधी मिळणार आहे. निवडणूक विभागातर्फे जाहीर केलेली ही यादी प्रारूप असल्याने बदल करण्यासाठी हरकती घेण्यासाठी संधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुरुस्ती करून अंतिम यादी २० डिसेंबरपर्यंत जाहीर होणार आहे. नवी मुंबईत पहिल्यांदाच पॅनेलनिहाय निवडणूक होत आहे. चार प्रभागांचा एक प्रभाग तयार केला आहे. त्यामुळे एका प्रभागापुरती असणारी मतदार यादी आता चार प्रभागांची एक मतदार यादी असणार आहे. त्यामुळे अनेक मतदारांच्या नावांची घुसखोरी झाली आहे. जे नागरिक प्रभागात राहत नाहीत. अशांची नावे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करणार आहेत.
या आहेत अडचणी
- ऑनलाइन तपासणीसाठी मतदाराचे छायाचित्र असणारी यादी उपलब्ध होत नाही.
- यादीच्या छायांकित प्रतिसाठी प्रति पान दोन रुपये खर्च
- प्रत्येक प्रभागात किमान ४० हजार नावे
- यादीतील मतदारांची नावे तपासण्यासाठी सोसायटीमध्ये जावे लागणार
- प्रभाग बदलल्यामुळे मतदारांची नावे वेगवेगळ्या यादीत जाण्याची भीती
- प्रभाग एकत्रीकरणामुळे सोसायट्यांची अदलाबदल
- प्रशासकीय चुकांचा फटका बसणार
अशी होते गडबड
मतदार यादीत मतदान केंद्राचे नाव, मतदार नाव, पत्ता, यादी भाग शीर्षक असते. या शीर्षकावर रहिवासी सोसायटींची नावे द्या, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून केली जात आहे. मतदार यादीतील शीर्षकांचे नाव बदलण्याची मागणी निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. दरवर्षी निवडणुकांपूर्वी आढावा बैठक घेतली होती; पण शीर्षकांचे नाव बदलण्यात आले नसल्यामुळे मतदारांचे नावानुसार पत्ते शोधणे कठीण होत आहेत. मुख्य चौक आणि ओळखचिन्ह यांची नावे शीर्षकाला देत असल्यामुळे मतदारांची नावे चुकीच्या ठिकाणी नोंदवली जात आहेत.
शीर्षकाला मुख्य चौक अथवा रस्त्यांची नावे देण्याऐवजी मतदारांच्या रहिवासी सोसायट्यांची नावे देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करीत आहोत; मात्र निवडणूक विभाग शीर्षकाचे नाव बदलण्यास तयार नसल्यामुळे चुकीच्या ठिकाणावर मतदारांची नावे जात आहेत.
- रवींद्र सावंत, काँग्रेस प्रवक्ते, नवी मुंबई
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन दुबार नावे अथवा स्थलांतरित नावे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर पुरवणी यादी पाठवून देणार असे अधिकाऱ्यांना सांगितले आहेत. प्रभागाच्या सीमारेषेवर वास्तव्यास असणाऱ्या मतदारांची नावे एकमेकांच्या प्रभागात जाण्याची शक्यता आहे.
- गजानन काळे, मनसे शहर अध्यक्ष
