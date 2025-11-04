‘माथेरानची राणी’ धावण्यासाठी सज्ज
मार्ग दुरुस्ती, सुरक्षा तपासणी पूर्ण; आठवड्याच्या अखेरीस सेवेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : पर्यटकांचे खास आकर्षण असलेली ‘माथेरानची राणी’ म्हणजेच ऐतिहासिक मिनी ट्रेन लवकरच पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत धावणार आहे. पावसाळ्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने मार्ग दुरुस्ती, भूस्खलनग्रस्त भागांची साफसफाई आणि सुरक्षा तपासणी पूर्ण केली असून, आता या गाडीच्या पुनर्प्रारंभाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.
दरवर्षीप्रमाणे पावसाळ्यात घाटमाथ्यावरील रुळांवर झाडे पडणे, दगड कोसळणे आणि ट्रॅक सरकण्याचा धोका टाळण्यासाठी ही सेवा तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली होती. १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गाडी पुन्हा सुरू करण्याचे नियोजन मध्य रेल्वेने केले होते, मात्र काही किरकोळ कारणांमुळे ती सुरू होऊ शकली नाही. तथापि, मार्गावरील सर्व अडथळे दूर करून आणि सुरक्षा चाचण्या पूर्ण केल्यानंतर आता गाडी धावण्याची घोषणा लवकरच होणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. नेरळ ते माथेरान या २१ किलोमीटरच्या डोंगराळ मार्गाची सखोल तपासणी करण्यात आली आहे. हवामान स्थिर झाल्याने आणि तांत्रिक तपासणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याने या आठवड्याच्या अखेरीस ‘राणी’ पुन्हा धावण्याची शक्यता आहे.
ऐतिहासिक आणि अविस्मरणीय प्रवास
१९०७ मध्ये सुरू झालेली ही मिनी ट्रेन मुंबई आणि पुणे येथील पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण राहिली आहे. डोंगर, धबधबे आणि हिरवाईने नटलेल्या घाटांमधून जाणारा हा प्रवास पर्यटकांसाठी अविस्मरणीय ठरतो. माथेरान हे वाहनमुक्त हिल स्टेशन असल्याने ही ट्रेनच प्रवाशांसाठी मुख्य वाहतूक व्यवस्था आहे. माथेरानची राणी सुरू झाल्यास पर्यटन व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास स्थानिक व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक आणि मार्गदर्शकांनी व्यक्त केला आहे.
