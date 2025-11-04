मुंब्रा बायपास रस्त्यावर शाळेच्या बसला आग!
मुंब्रा-बायपासवर शाळेच्या बसला भीषण आग
कळवा, ता. ४ (बातमीदार) ः मुंब्रा बायपास- पनवेल रस्त्यावर मंगळवारी (ता. ४) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास कौसा येथील सिंबायोसिस इंग्रजी शाळेच्या एका रिकाम्या बसला अचानक आग लागण्याची घटना घडली. शाळा बंद असल्याने बसमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता, त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. कौसा येथील सिंबायोसिस इंग्रजी शाळेची बस कौसाकडे जात होती. बस मुंब्रादेवी मंदिराजवळ आली असता बसच्या इंजिनमधून धूर आल्याचे दिसताच चालक व क्लिनर सुरक्षेसाठी खाली उतरले आणि त्यानंतर बसने पेट घेतला. घटनेची माहिती मिळताच मुंब्रा अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ धाव घेऊन आगीवर नियंत्रण मिळवले. आगीत बसचे मोठे नुकसान झाले आहे.
