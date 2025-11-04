शहाड उड्डाणपुलाचा एसटी प्रवाशांना भुर्दंड
तिकीटदरात ११ रुपयांची वाढ; प्रवासही अर्धा तास लांबला
मुरबाड, ता. ४ (बातमीदार) : शहाड रेल्वे उड्डाणपुलाच्या दुरुस्ती कामामुळे कल्याण ते मुरबाड मार्गावरील एसटी प्रवाशांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. वाहतूक बदलामुळे हा प्रवास सहा किलोमीटरने वाढला आहे, परिणामी एसटी प्रशासनाने तिकिटाचे भाडे ५१ रुपयांवरून ६२ रुपये केले आहे, म्हणजेच प्रवाशांना थेट ११ रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत.
या मार्गावरील प्रवास ३० किलोमीटरवरून ३६ किलोमीटर झाला असून, त्यामुळे प्रवासाचा कालावधीही अर्धा तासाने वाढणार आहे. खड्ड्यांमुळे आधीच दीड तास लागणारा हा प्रवास आता दोन ते अडीच तासांवर जाईल.
वाहतूक विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात आधी या मार्गावरील वाहतूक बारवी धरण बदलापूर, अंबरनाथ मार्गे होणार असल्याचे जाहीर केले होते, पण आता राज्य परिवहन मंडळाने आधिसूचना काढून कल्याण स्थानकातून होणारी एसटीसेवा शंभर टक्के बंद करण्याचा निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे वाहतूक विठ्ठलवाडी आगारात वळवण्यात आली आहे.
२४ नोव्हेंबरपर्यंत ही अधिसूचना लागू राहणार असून, नोकरदार व विद्यार्थीवर्गाला मोठा मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे किमान तिकीट भाडे न वाढवता दिलासा देण्याची मागणी प्रवासीवर्गाकडून होत आहे.
कल्याण ते मुरबाड
* जुने अंतर : ३० किमी
* नवीन अंतर : ३६ किमी
* जुने भाडे : ५१ रुपये
* नवीन भाडे : ६२ रुपये
पर्यायी मार्गावर वाहतूक
मुरबाड ते कल्याण रस्त्यावर शहाड रेल्वे उड्डाणपूल मार्गे होणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुरबाडून कल्याणला जाणारी एसटी बस शहाड उड्डाणपुलापर्यंत जुन्या मार्गाने जाणार आहे. त्यापुढे ही बस शहाड उड्डाणपुलाखालून, साईबाबा मंदिर, स्मशानभूमी, काजल पेट्रोलपंप, हिरा घाट, श्रीराम चौक, विठ्ठलवाडी एसटी बस आगार, पत्रीपूल मार्गे कल्याण एसटी बसस्थानक या नवीन मार्गाने ये-जा करणार आहे. मुरबाड-कल्याण मार्गावर धावणाऱ्या फक्त मुरबाड आगाराच्या एसटी बस कल्याण बसस्थानकात जाणार आहेत
वाढीव अंतरासाठी भाडेवाढ
नवीन मार्गाने मुरबाड ते कल्याण हे अंतर सुमारे सहा किलोमीटरने वाढले आहे. या वाढीव अंतरासाठी प्रवाशांना ११ रुपये जादा प्रवास भाडे भरावे लागणार आहे. मुरबाड कल्याण एसटी बस मार्गाचे अंतर यापूर्वी ३० किलोमीटर होते. त्यासाठी एसटी बस भाडे ५१ रुपये आकारले जात होते. आता नवीन मार्गाने हे अंतर ३६ किलोमीटर इतके होत आहे. त्याचे भाडे ६२ रुपये आकारले जाणार आहे, अशी माहिती मुरबाड एसटी आगारचे प्रमुख योगेश मुसळे यांनी दिली.
