कर्जत दरम्यान ट्रेनच्या धडकेत बेवारस तरुणाचा मृत्यू
कर्जत रेल्वे रुळांवर तरुणाचा अपघाती मृत्यू
कर्जत, ता. ४ (बातमीदार) ः तालुक्यातील गारपोली गावाच्या हद्दीत रेल्वे पटरीवर सोमवारी (ता. ३) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास एका अज्ञात तरुणाचा मृतदेह आढळला. मुंबईहून लातूरकडे जाणाऱ्या मेल एक्स्प्रेस गाडीने या तरुणाला धडक दिल्याची प्राथमिक माहिती आहे. धडकेमुळे मृतदेहाचे तुकडे झाले आहेत. मृतदेहाजवळ कोणतेही ओळखपत्र न आढळल्याने पोलिसांनी त्याची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही घटना आत्महत्या आहे की अपघात, याची स्पष्टता अजून झालेली नाही. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालय, कर्जत येथे पाठवण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक तानाजी खडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक आनंद लोखंडे अधिक तपास करीत आहेत.
