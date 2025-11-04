मुब्रा रेल्वे अपघात : जीआरपीचे दावे मध्य रेल्वेने फेटाळले
मुंब्रा अपघात प्रकरण
----
रेल्वे रुळाचे काम नियमानुसारच!
जीआरपीचा दावा मध्य रेल्वेने फेटाळला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंब्रा रेल्वे अपघाताच्या पाच दिवसांपूर्वी रेल्वे रूळ बदलताना वेल्डिंगचे काम अपूर्ण राहिले होते. त्यामुळे रूळ विस्कटल्याने दोन गाड्या एकमेकांच्या जवळ आल्याने हा अपघात घडल्याचा दावा लोहमार्ग पोलिसांनी केला होता. या अपघातात पाच प्रवाशांचा मृत्यू, तर आठ जण जखमी झाले होते. याप्रकरणी दोन रेल्वे अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला; मात्र मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी लोहमार्ग पोलिसांचा दावा फेटाळून लावला. सर्व कामे नियमांनुसारच झाल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे.
जीआरपीच्या तक्रारीनुसार, ५ जून रोजी रात्री १२ ते दोन वाजताच्या दरम्यान मुंब्रा स्थानकाजवळ रूळ बदलण्यात आला; मात्र त्यानंतर वेल्डिंगचे काम पूर्ण झाले नव्हते. एका रुळाची उंची दुसऱ्यापेक्षा कमी राहिल्याने त्यात अंतर निर्माण झाले. या त्रुटीमुळे गाडी झुकली आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या गाडीच्या अत्यंत जवळ गेली. तसेच पावसामुळे रुळाखालील नाला तुंबल्याने दगडी थर वाहून गेल्याने रूळ खाली सरकला. व्हीजेआयटीच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने झालेल्या तपासातही हेच निष्कर्ष नोंदवले होते .
---
गतिमर्यादेचा भंग
वळणावर रेल्वेची गतिमर्यादा तात्पुरती कमी करणे आवश्यक होते; मात्र रेल्वेने गतिमर्यादा ७५ किमी प्रतितासच ठेवली. पोलिसांच्या मते, नियमानुसार ती ६९ किमी प्रतितास किंवा त्यापेक्षा कमी असायला हवी होती. या सर्व आरोपांना मध्य रेल्वेने स्पष्ट नकार दिला. मुंब्रा परिसरातील ट्रॅक बदल, तपासणी आणि वेल्डिंगचे सर्व काम निर्धारित मानकांप्रमाणे करण्यात आले, असे मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
---
