उत्तर मुंबई खासदार क्रीडा महोत्सवात बुद्धिबळ स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपक्रमाला उत्साहवर्धक सुरुवात
मुंबई, ता. ४ ः उत्तर मुंबई खासदार क्रीडा महोत्सव २०२५ अंतर्गत आयोजित बुद्धिबळ स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, उत्तर मुंबईचे खासदार आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपक्रमातून आयोजित या महोत्सवात ३५४ सहभागी खेळाडूंनी आपापल्या बुद्धीचे शास्त्र, रणनीती आणि कौशल्य दाखवत विजय मिळवण्यासाठी पटावर झुंज दिली.
उत्तर मुंबईच्या सर्व भागांत क्रीडा, संस्कृती, ऐक्य आणि सौहार्दाचा उत्सव म्हणून आयोजित खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या भव्य उद्घाटनानंतर ही बुद्धिबळ स्पर्धा पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी ‘फिट इंडिया’ आणि ‘खेळो इंडिया’ उपक्रमांनी प्रेरित होऊन पीयूष गोयल यांनी हा महोत्सव सुरू केला आहे.
बुद्धिबळ स्पर्धेत ३५४ सहभागींपैकी २९८ खेळाडू अंडर-१६ गटातील असून, ५६ खेळाडू खुल्या गटातील होते. ही स्पर्धा चारकोप येथील पी. जे. पंचोलिया हायस्कूल येथे पार पडली. या स्पर्धेमुळे उत्तर मुंबईतील नागरिकांमध्ये बुद्धिबळाविषयीची वाढती आवड आणि उत्साह स्पष्टपणे दिसून आला. मोठ्या संख्येने सहभागी, पालक, स्वयंसेवक आणि प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमुळे ही स्पर्धा खासदार क्रीडा महोत्सव २०२५ च्या बॅनरखाली एक संस्मरणीय आणि प्रेरणादायी कार्यक्रम ठरला.
क्रीडा महोत्सवांतर्गत सर्व मतदारसंघ/वॉर्ड स्तरावर २० हून अधिक खेळांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात दहीहंडी, मॅरेथॉन, वॉकेथॉन, साडीथॉन आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या क्रिकेट लीगसारख्या पारंपरिक तसेच नवोन्मेषी खेळांचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल
खासदार पीयूष गोयल यांनी उत्तर मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रीडा सुविधा उभारण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे पुनरुज्जीवन केले. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या सहकार्याने कांदिवली (पूर्व) येथे ३७ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल उभारले जाणार आहे, जेथे खेळाडूंना ऑलिंपिक २०३६ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
